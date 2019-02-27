У Путина прокомментировали контрабандные поставки военной продукции из РФ в Украину

“Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно”, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, вероятны ли такие контрабандные поставки из России.

Песков подчеркнул, что не может сказать что-то по этой теме однозначно, так как не располагает необходимой информацией.

“Отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли нелегальные поставки из РФ продукции двойного назначения, Песков заявил, что оборот такой продукции находится под специальным контролем, который “осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества”, — пишет издание.

Напомним, по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ.