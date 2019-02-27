У Путіна прокоментували контрабандні поставки військової продукції з РФ в Україну

"Не в курсі цього скандалу, оскільки наші журналісти в Україні не працюють, ми не маємо можливості отримувати звідти об'єктивну інформацію. Тому я не в курсі деталей, але звучить це досить абсурдно", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання журналіста про те, вірогідні такі контрабандні поставки з Росії.

Пєсков підкреслив, що не може сказати щось по цій темі однозначно, тому що не має в своєму розпорядженні необхідною інформацією.

"Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можливі нелегальні поставки з РФ продукції подвійного призначення, Пєсков заявив, що оборот такої продукції знаходиться під спеціальним контролем, який" здійснюється з метою запобігання будь-яких неконтрольованих пересувань цього спеціального майна ", - пише видання.

Нагадаємо, за результатами аналізу відомостей, викладених у журналістському розслідуванні, про факти корупції в оборонній сфері встановлено, що частина описаних подій вже досліджується в рамках досудових розслідувань, які здійснюють детективи НАБУ.