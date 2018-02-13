В РФ начали расшифровывать информацию с "черных ящиков" Ан-148
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В России удалось скопировать всю информацию с бортового параметрического регистратора самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора. Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой", - сообщили в МАК.
Отметили, что специалисты уже приступили к расшифровке записи.
"В настоящий момент продолжаются работы по подготовке носителя информации звукового самописца к копированию", - отметили в российском комитете.
Также в МАК сообщили, что ожидают группу специалистов с Украины - государства разработчика самолета Ан-148.
"Проведены переговоры с уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Украины - государства разработчика самолета и разработчика и изготовителя двигателя, а также с представителями разработчика самолета - государственного предприятия "Антонов", - проинформировали в МАК.
Напомним, самолет Ан-148 рейсом “Москва — Орск” разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта “Домодедово”. Погибли все, находившиеся на борту, — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как сообщал УНН, специалисты от украинского государственного предприятия "Антонов" выразили готовность подключиться к расследованию обстоятельств катастрофы пассажирского самолета российско-украинского производства Ан-148.