У РФ почали розшифровувати інформацію з "чорних ящиків" Ан-148

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї 11 лютого. Про це у вівторок повідомили в прес-службі Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.