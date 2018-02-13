У РФ почали розшифровувати інформацію з "чорних ящиків" Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Росії вдалося скопіювати всю інформацію з бортового параметричного реєстратора літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї 11 лютого. Про це у вівторок повідомили в прес-службі Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Після установки носія інформації параметричного самописця в технологічний наземний пристрій і відновлення інформаційних і живлять зв'язків (шлейфів) було вироблено успішне копіювання всієї інформації бортового параметричного реєстратора. Є запис 16 польотів, в тому числі того, що завершився катастрофою", - повідомили в МАК.
Відзначили, що фахівці вже приступили до розшифровки запису.
"На даний момент тривають роботи з підготовки носія інформації звукового самописця до копіювання", - відзначили в російському комітеті.
Також в МАК повідомили, що очікують групу фахівців з України - держави розробника літака Ан-148.
"Проведено переговори з уповноваженим представником Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів України - держави розробника літака і розробника і виробника двигуна, а також з представниками розробника літака - державного підприємства "Антонов", - поінформували в МАК.
Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом "Москва - Орськ" розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Загинули всі, хто перебував на борту, - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
Як повідомляв УНН, фахівці від українського державного підприємства "Антонов" висловили готовність підключитися до розслідування обставин катастрофи пасажирського літака російсько-українського виробництва Ан-148.