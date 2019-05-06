В РФ не видят оснований для приостановки полетов SSJ-100
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 нет, заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нет оснований (приостанавливать полеты - ред.)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщал УНН, СК РФ назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево.
Также в Минздраве РФ сообщили, что девять пострадавших при ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево находятся в больницах города Москвы.
Напомним, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о возгорании двигателя после посадки. В результате авиакатастрофы 41 человек погиб.