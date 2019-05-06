В РФ не видят оснований для приостановки полетов SSJ-100

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 82279 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104459 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106032 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130209 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113170 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138824 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В РФ не видят оснований для приостановки полетов SSJ-100

В РФ не видят оснований для приостановки полетов SSJ-100

Киев  •  УНН

 • 8160 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 нет, заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нет оснований (приостанавливать полеты - ред.)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал УНН, СК РФ назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Также в Минздраве РФ сообщили, что девять пострадавших при ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево находятся в больницах города Москвы.

Напомним, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о возгорании двигателя после посадки. В результате авиакатастрофы 41 человек погиб.

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