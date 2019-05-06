У РФ не бачать підстав для припинення польотів SSJ-100
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Підстав для припинення експлуатації російських літаків SSJ-100 немає, заявив журналістам міністр транспорту РФ, голова держкомісії з врегулювання НС Євген Дітріх, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Немає підстав (припиняти польоти - ред.)", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
Як повідомляв УНН, СК РФ назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво.
Також у МОЗ РФ повідомили, що дев'ять постраждалих при НП з літаком Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво знаходяться в лікарнях міста Москви.
Нагадаємо, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки. В результаті авіакатастрофи 41 людина загинула.