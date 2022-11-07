В рф готовятся к аварийной посадке самолета из Стамбула: по борту находится 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В рф готовятся к аварийной посадке самолета Стамбул-Екатеринбург, на борту которого 100 человек, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Самолет Стамбул-Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона на борту 100 человек", пишут росСМИ со ссылкой на сообщение экстренных служб.
Напомним
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