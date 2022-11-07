У рф готуються до аварійної посадки літака із Стамбулу: по борту перебуває 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У рф готуються до аварійної посадки літака Стамбул-Єкатеринбург, на борту якого 100 людей, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Літак Стамбул-Єкатеринбург готується до аварійної посадки в Сочі через спрацювання датчика розгерметизації салону на борту 100 осіб", пишуть росЗМІ із посиланням на повідомлення екстрених служб.
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