В рф Гиркина оставили в СИЗО еще на три месяца

Детали

По данным Baza, заседание прошло в Мещанском суде москвы. “Стрелков” снова отказался признавать вину, но ходатайствовал о домашнем аресте — он заявил, что не может сбежать из россии, поскольку находится в розыске Интерпола.

“Я нахожусь не в лучшем состоянии по состоянию здоровья. Я нахожусь в розыске Интерпола, осужден заочно на пожизненное заключение — возможность скрыться за границей для меня является абсурдом. Я не признаю своей вины и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде, поэтому скрываться и подтверждать выдвинутое обвинение я не собираюсь”, — заявил “Стрелков”.

Добавим

Экс-сотрудника фсб задержали 21 июля по подозрению в экстремистской деятельности с использованием Интернета. Как сообщали адвокаты "Стрелкова", в начале августа его дело засекретили.

Справочно

Игорь "Стрелков" Гиркин - бывший полевой командир "днр". В ноябре прошлого года Окружной суд Гааги признал его виновным в сбитии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и приговорил к пожизненному заключению.