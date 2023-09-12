У рф Гіркіна залишили у СІЗО ще на три місяці

Деталі

За даними Baza, засідання пройшло у Міщанському суді москви. “Стрєлков” знову відмовився визнавати провину, але клопотав про домашній арешт — він заявив, що не може втекти з росії, оскільки перебуває у розшуку Інтерполу.

“Я перебуваю не в найкращому стані за станом здоров’я. Я перебуваю в розшуку Інтерполу, засуджений заочно на довічне ув’язнення — можливість сховатися за кордоном для мене є абсурдом. Я не визнаю своєї провини і маю намір відстоювати своє добре ім’я та честь у суді, тож ховатися і підтверджувати висунуте звинувачення я не збираюся”, — заявив “Стрєлков”.

Додамо

Ексспівробітника ФСБ затримали 21 липня за підозрою в екстремістській діяльності з використанням Інтернету. Як повідомляли адвокати "Стрєлкова", на початку серпня його справу засекретили.

Довідково

Ігор "Стрєлков" Гіркін - колишній польовий командир "днр". У листопаді минулого року Окружний суд Гааги визнав його винним у збитті рейсу MH17 на сході України у 2014 році та засудив до довічного ув'язнення.