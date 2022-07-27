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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Покупательная способность не способствует покупке айфона": в рф рекордное падение продаж новых смартфонов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Продажа новых смартфонов в российской федерации с апреля по июнь 2022 года оказалась минимальной за последние пять лет. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на представителей операторов «Билайн» и Tele2, информирует УНН.

Детали 

Источник "Ведомостей", близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов «самыми низкими за десятилетия». В рублях этот показатель, по его оценке, снизился «до уровня пандемийного 2020».

Как сообщают, по оценкам МТС и «Билайна», в рф за этот период было продано около 4,5 миллиона смартфонов на сумму 103 миллиарда рублей. В МТС заявили, что продажи упали к 2021 году на 30% и по количеству проданных аппаратов, и в денежном выражении, в Tele2— на 23% и 12%. «Мегафон» зафиксировал падение продаж на 17% по количеству смартфонов.

Среди других особенностей продаж смартфонов во втором квартале есть рост доли китайских устройств и рост сегмента подержанных устройств.

Цитата

«Покупательная способность, геополитика, страх за будущее – все это не способствует покупке айфона более чем за 100 тысяч рублей», – констатирует руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Дополнение 

После полномасштабного вторжения россии в Украину поставки многих популярных брендов в россию были прекращены из-за введенных санкций. 

россия впервые за более чем столетие допустила дефолт по своим международным облигациям, заявили Белый дом и кредитное агентство Moody's, на фоне того, как широкомасштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы.

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