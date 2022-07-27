"Покупательная способность не способствует покупке айфона": в рф рекордное падение продаж новых смартфонов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Продажа новых смартфонов в российской федерации с апреля по июнь 2022 года оказалась минимальной за последние пять лет. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на представителей операторов «Билайн» и Tele2, информирует УНН.
Детали
Источник "Ведомостей", близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов «самыми низкими за десятилетия». В рублях этот показатель, по его оценке, снизился «до уровня пандемийного 2020».
Как сообщают, по оценкам МТС и «Билайна», в рф за этот период было продано около 4,5 миллиона смартфонов на сумму 103 миллиарда рублей. В МТС заявили, что продажи упали к 2021 году на 30% и по количеству проданных аппаратов, и в денежном выражении, в Tele2— на 23% и 12%. «Мегафон» зафиксировал падение продаж на 17% по количеству смартфонов.
Среди других особенностей продаж смартфонов во втором квартале есть рост доли китайских устройств и рост сегмента подержанных устройств.
Цитата
«Покупательная способность, геополитика, страх за будущее – все это не способствует покупке айфона более чем за 100 тысяч рублей», – констатирует руководитель агентства Content Review Сергей Половников.
Дополнение
После полномасштабного вторжения россии в Украину поставки многих популярных брендов в россию были прекращены из-за введенных санкций.
россия впервые за более чем столетие допустила дефолт по своим международным облигациям, заявили Белый дом и кредитное агентство Moody's, на фоне того, как широкомасштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы.