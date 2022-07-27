"Купівельна спроможність не сприяє купівлі айфону": у рф рекордне падіння продажів нових смартфонів

Деталі

Джерело "Ведомостей", близьке до одного з операторів, назвало квартальні продажі нових смартфонів «найнижчими за десятиліття». У рублях цей показник, за його оцінкою, знизився «до рівня пандемійного 2020 року».

Як повідомляють, за оцінками МТС і «Билайн», у рф за цей період було продано близько 4,5 мільйона смартфонів на суму 103 мільярди рублів. У МТС заявили, що продажі впали до 2021 року на 30% і за кількістю проданих апаратів, і в грошовому вираженні, в Tele2 — на 23% і 12%. «Мегафон» зафіксував падіння продажів на 17% за кількістю смартфонів.

Серед інших особливостей продажів смартфонів у другому кварталі є зростання частки китайських пристроїв і зростання сегмента уживаних пристроїв.

Цитата

«Купівельна спроможність, геополітика, страх за майбутнє - все це не сприяє купівлі айфону більш ніж за 100 тисяч рублів», - констатує керівник агентства Content Review Сергій Половников.

Доповнення

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну постачання багатьох популярних брендів у росію було припинено через запроваджені санкції.

росія вперше за більш як сторіччя допустила дефолт за своїми міжнародними облігаціями, заявили Білий дім та кредитна агенція Moody's, на тлі того, як широкомасштабні санкції фактично відрізали країну від світової фінансової системи.