росія допустила дефолт за євробондами - Moody's

Раніше деякі власники облігацій заявили, що вони не отримали прострочені відсотки у понеділок після закінчення терміну ключового платежу у неділю.

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Пізніше в понеділок кредитне агентство Moody's заявило, що пропущена виплата купона є дефолтом.

"Вірогідні подальші дефолти за виплатами купонів", - пишуть аналітики Moody's.

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кремль, який має гроші для платежів завдяки доходам від нафти та газу, відкинув ці претензії та звинуватив Захід у тому, що він довів його до штучного дефолту.