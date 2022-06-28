росія допустила дефолт за євробондами - Moody's
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. росія вперше за більш як сторіччя оголосила дефолт за своїми міжнародними облігаціями, заявили Білий дім та кредитна агенція Moody's, на тлі того, як широкомасштабні санкції фактично відрізали країну від світової фінансової системи, пише УНН з посиланням на Reuters.
Раніше деякі власники облігацій заявили, що вони не отримали прострочені відсотки у понеділок після закінчення терміну ключового платежу у неділю.
Деталі
Пізніше в понеділок кредитне агентство Moody's заявило, що пропущена виплата купона є дефолтом.
"Вірогідні подальші дефолти за виплатами купонів", - пишуть аналітики Moody's.
Доповнення
кремль, який має гроші для платежів завдяки доходам від нафти та газу, відкинув ці претензії та звинуватив Захід у тому, що він довів його до штучного дефолту.