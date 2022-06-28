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13:44 • 27837 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42899 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44980 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22645 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56638 просмотра

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россия допустила дефолт по евробондам - Moody's

россия допустила дефолт по евробондам - Moody's

Киев • УНН

 • 134150 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своим международным облигациям, заявили Белый дом и кредитное агентство Moody's, на фоне того, как широкомасштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее некоторые владельцы облигаций заявили, что они не получили просроченные проценты в понедельник по истечении срока ключевого платежа в воскресенье. 

Детали

Позднее в понедельник кредитное агентство Moody's заявило, что пропущенная выплата купона является дефолтом.

"Вероятны дальнейшие дефолты по выплатам купонов", - пишут аналитики Moody's.

Дополнение

кремль, имеющий деньги для платежей благодаря доходам от нефти и газа, отверг эти претензии и обвинил Запад в том, что он довел его до искусственного дефолта. 

Украинские Национальные Новости

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