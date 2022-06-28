россия допустила дефолт по евробондам - Moody's
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своим международным облигациям, заявили Белый дом и кредитное агентство Moody's, на фоне того, как широкомасштабные санкции фактически отрезали страну от мировой финансовой системы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Ранее некоторые владельцы облигаций заявили, что они не получили просроченные проценты в понедельник по истечении срока ключевого платежа в воскресенье.
Детали
Позднее в понедельник кредитное агентство Moody's заявило, что пропущенная выплата купона является дефолтом.
"Вероятны дальнейшие дефолты по выплатам купонов", - пишут аналитики Moody's.
Дополнение
кремль, имеющий деньги для платежей благодаря доходам от нефти и газа, отверг эти претензии и обвинил Запад в том, что он довел его до искусственного дефолта.