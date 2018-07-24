В РФ электрик за пост против Путина в соцсети получил два года условно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Тверской областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор электрику Владимиру Егорову, получившему два года лишения свободы условно по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы “Агора” Светлана Сидоркина, передает УНН со ссылкой на ОВД-Инфо.
Как пишет издание, в начале июня Торопецкий районный суд приговорил Егорова — отца двух малолетних детей и бывшего главу отделения партии “Яблоко” в Торопце — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года по статье о публичных призывах к экстремизму с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК).
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По версии обвинения, Егоров, будучи модератором группы “Граждане Торопца” в социальной сети “ВКонтакте”, выложил пост, “содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности”. В тексте Егоров призывал “не вестись” на пропагандистские уловки и “валить главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками”.
Издание также отмечает, что в 2016 году, после того как против Егорова было возбуждено уголовное дело, а его дом дважды попытались поджечь неизвестные, мужчина попытался укрыться от преследования на территории Украины. В начале июля 2017 года власти Украины отказались предоставить Егорову политическое убежище, после чего ему пришлось отправиться в Минск.
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В июне 2017 года мужчина не явился на допрос в УФСБ России, после чего был объявлен в федеральный розыск. 31 июля сотрудники ФСБ задержали Егорова на границе с Белоруссией. С 3 августа по 16 ноября 2017 года мужчина находился в СИЗО. Затем следователь не стал требовать от суда продления ареста и изменил меру пресечения на подписку о невыезде.