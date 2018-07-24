У РФ електрик за пост проти Путіна в соцмережі отримав два роки умовно

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Тверський обласний суд відхилив апеляційну скаргу на вирок електрику Володимиру Єгорову, який отримав два роки позбавлення волі умовно у справі про публічні заклики до екстремізму. Про це повідомляє адвокат Міжнародної правозахисної групи "Агора" Світлана Сидоркіна, передає УНН з посиланням на ОВД-Инфо.

Як пише видання, на початку червня Торопецький районний суд засудив Єгорова - батька двох малолітніх дітей і колишнього главу відділення партії "Яблоко" в Торопці - до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки за статтею про публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету (частина 2 статті 280 КК).

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За версією звинувачення, Єгоров, будучи модератором групи "Громадяни Торопця" в соціальній мережі "ВКонтакте", виклав пост, "що містить у своїй лінгвістичній конструкції заклики до здійснення екстремістської діяльності". У тексті Єгоров закликав "не вестися" на пропагандистські прийоми і "валити головного кремлівського щура з його дружками-подільниками".

Видання також зазначає, що в 2016 році, після того як проти Єгорова було порушено кримінальну справу, а його будинок двічі спробували підпалити невідомі, чоловік спробував сховатися від переслідування на території України. На початку липня 2017 року влада України відмовилися надати Єгорову політичний притулок, після чого йому довелося вирушити до Мінська.

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У червні 2017 року чоловік не з'явився на допит в УФСБ Росії, після чого був оголошений у федеральний розшук. 31 липня співробітники ФСБ затримали Єгорова на кордоні з Білоруссю. З 3 серпня по 16 листопада 2017 року чоловік знаходився в СІЗО. Потім слідчий не став вимагати від суду продовження арешту і змінив запобіжний захід на підписку про невиїзд.

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