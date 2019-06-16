В результате столкновения двух легкомоторных самолетов в Новой Зеландии погибли два человека

"Мы можем подтвердить, что два человека погибли в результате аварии легкомоторных самолетов в Мастертон сегодня утром", - говорится в сообщении правоохранителей.



По данным полиции, на месте аварии работают экстренные службы, дороги у места падения самолета перекрыты. Администрация гражданской авиации получила рекомендации.



Напомним, два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.