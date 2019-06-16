У результаті зіткнення двох легкомоторних літаків у Новій Зеландії загинули дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Поліція Нової Зеландії підтвердила факт загибелі двох пілотів легкомоторних літаків, які зіштовхнулися в небі над Мастертоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт поліції країни.
"Ми можемо підтвердити, що дві людини загинули внаслідок аварії легкомоторних літаків у Мастертоні сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
За даними поліції, на місці аварії працюють екстрені служби, дороги біля місця падіння літаки перекриті. Адміністрація цивільної авіації отримала рекомендації.
Нагадаємо, два легкомоторні літаки розбилися в місті Мастертон на Північному острові Нової Зеландії.