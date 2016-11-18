В резолюции ООН по Крыму подчеркивается запрет призыва в вооруженные силы страны-оккупанта - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Резолюция проголосованная на комитете ООН по Крыму подчеркивает запрет призыва в вооруженные силы страны-оккупанта на оккупированной территории и призывает гарантировать доступ международным правозащитникам. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
Говоря о резолюции, министр отметил, что в ней есть два ударения.
"Одно - это еще раз подтвержден суверенитет и территориальная целостность Украины. Также признаны Автономная республика Крым и Севастополь временно оккупированными территориями. Это очень четко подтверждено, это политическая позиция", - сказал П.Климкин и добавил, что на нее можно ссылаться как политически, так и юридически.
Вторым ударением, отметил чиновник, было осуждение нарушения прав человека страной-оккупантом на территории оккупированного Крыма. В частности, это политически мотивированное преследование, похищение, нарушение права на свободу выражения и собраний, а также насильственное принятие гражданства России на оккупированной территории.
П.Климкин также отдельно отметил, что "резолюция подчеркивает запрет призыва в ряды вооруженных сил страны-оккупанта на оккупированной территории".
Напомним, Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по оккупированному украинскому Крыму.