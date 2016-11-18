У резолюції ООН щодо Криму наголошується на забороні призову до збройних сил країни-окупанта - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Резолюція проголосована на комітеті ООН щодо Криму наголошує на забороні призову до збройних сил країни-окупанта на окупованій території та закликає гарантувати доступ міжнародним правозахисникам. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
Говорячи про резолюцію, міністр зазначив, що в ній є два наголоси.
"Один – це ще раз підтверждено суверенітет та територіальну цілісність України. Також визнано Автономну республіку Крим та Севастополь тимчасово окупованими територіями. Це дуже чітко підтверджено, це є політична позиція", – сказав Клімкін і додав, що на неї можна посилатися як політично, так і юридично.
Другим наголосом, зазначив урядовець, було засудження порушення прав людини країною-окупантом на території окупованого Криму. Зокрема, це політично вмотивоване переслідування, викрадення, порушення права на свободу висловлювання й зібрань, а також насильницьке впровадження громадянства Росії на окупованій території.
Клімкін також окремо зазначив, що "резолюція наголошує на забороні призову до лав збройних сил країни-окупанта на окупованій території".
Нагадаємо, Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого українського Криму.