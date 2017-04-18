В случае обострения конфликта с КНДР Япония отправит в Корею военных

Т.Инада добавила, что подобная зарубежная миссия разрешена японским законодательством, однако требует согласия страны, в которую отправляются войска.

После Второй мировой войны численность вооруженных сил Японии была существенно сокращена, а их функции на законодательном уровне ограничили обороной. Однако в 2015 году был принят закон, который разрешает участие японских войск в операциях за рубежом. Т.Инада, которая считается одним из крупнейших "ястребов" в японской политике, последовательно выступает за расширение функций армии в Японии.

Напомним, по данным дипломатических источников, президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон проконсультируется с Токио, прежде чем совершать какие-либо действия в отношении КНДР, в том числе военного характера.