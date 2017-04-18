В случае обострения конфликта с КНДР Япония отправит в Корею военных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35835 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100920 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153367 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115193 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115788 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112133 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104013 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106988 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103496 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152822 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В случае обострения конфликта с КНДР Япония отправит в Корею военных

В случае обострения конфликта с КНДР Япония отправит в Корею военных

Киев  •  УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Япония подготовит военных для эвакуации своих граждан с Корейского полуострова в случае обострения конфликта между Западом и КНДР. Об этом заявила сегодня министр обороны Японии Томоми Инада, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Т.Инада добавила, что подобная зарубежная миссия разрешена японским законодательством, однако требует согласия страны, в которую отправляются войска.

После Второй мировой войны численность вооруженных сил Японии была существенно сокращена, а их функции на законодательном уровне ограничили обороной. Однако в 2015 году был принят закон, который разрешает участие японских войск в операциях за рубежом. Т.Инада, которая считается одним из крупнейших "ястребов" в японской политике, последовательно выступает за расширение функций армии в Японии.

Напомним, по данным дипломатических источников, президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон проконсультируется с Токио, прежде чем совершать какие-либо действия в отношении КНДР, в том числе военного характера.

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