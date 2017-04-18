У разі загострення конфлікту з КНДР Японія відправить до Кореї військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Японія підготує військових для евакуації своїх громадян із Корейського півострова в разі загострення конфлікту між Заходом та КНДР. Про це заявила сьогодні міністр оборони Японії Томомі Інада, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Т.Інада додала, що подібна закордонна місія дозволена японським законодавством, однак вимагає згоди країни, до якої відправляються війська.
Після Другої світової війни чисельність збройних сил Японії була суттєво скорочена, а їхні функції на законодавчому рівні обмежили обороною. Однак у 2015 році було ухвалено закон, який дозволяє участь японських військ в операціях за кордоном. Т.Інада, яка вважається одним із найбільших "яструбів" у японській політиці, послідовно виступає за розширення функцій армії у Японії.
Нагадаємо, за даними дипломатичних джерел, президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе, що Вашингтон проконсультується з Токіо, перш ніж вчиняти будь-які дії щодо КНДР, у тому числі військового характеру.