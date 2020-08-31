В случае выявления больного COVID-19 ребенка школу закрывать не будут - нардеп

"К рабочему месту допускают только тех учителей, которые будут носить маску. Также будет температурный скрининг и внешний осмотр", - сказала Кравчук.

По ее словам, если у учителя температура больше 37,2 градуса и есть признаки ОРВИ, то его отправят домой.

Отвечая на вопрос, будут ли закрывать всю школу в случае выявления больного ребенка, Кравчук ответила: "Всю школу - нет, а вот класс полностью отправят на самоизоляцию".

Также она отметила, что всем ученикам перед началом учебного года не нужно делать тест на выявление коронавирусной болезни. "Нет, ПЦР-тест не нужно делать вообще всем ученикам. А справка - она стандартная, ее можно взять у вашего семейного врача", - сказала Кравчук.

По ее словам, решение о графике обучения учащихся составляет дирекция школы, которая может советоваться с родителями, но ответственность - на управленцах школы. "Где-то может быть несколько смен. Где классы делят на группы и смены по учебе в классах, но есть определенные ограничения. Например, для учащихся 3-5 классов учеба должна начаться не позднее 12 часов дня", - добавила Кравчук.

Напомним, Министерство образования и науки Украины не будет инициировать проведение ИФА-тестирования для учителей с 1 сентября текущего года и вообще снимает с себя ответственность за здоровье учителей и учеников в контексте обеспечения безопасности их от COVID-19, перекладывая ее на местные органы власти.