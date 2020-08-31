У разі виявлення хворої на COVID-19 дитини школу закривати не будуть - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У разі виявлення коронавірусу в одного учня всю школу закривати не будуть, на самоізоляцію відправлять лише клас. Про це розповіла журналістам заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент УНН.
“До робочого місця допускають лише тих вчителів, які будуть носити маску. Також буде температурний скринінг і зовнішній огляд”, — сказала Кравчук.
За її словами, якщо у вчителя температура більш ніж 37,2 градуса і є ознаки ГРВІ, то його відправлять додому.
Відповідаючи на питання, чи будуть закривати усю школу у разі виявлення хворої дитини, Кравчук відповіла: “Усю школу — ні, а от клас повністю відправлять на самоізоляцію”.
Також вона зазначила, що усім учням перед початком навчального року не потрібно робити тест на виявлення коронавірусної хвороби. “Ні, ПЛР-тест не потрібно робити загалом усім учням. А довідка — вона стандартна, її можна взяти у вашого сімейного лікаря”, — сказала Кравчук.
З її слів, рішення про графік навчання учнів складає дирекція школи, яка може радитися з батьками, але відповідальність — на управлінцях школи. “Десь може бути кілька змін. Десь класи ділять на групи і чергують навчання у класах, але є певні обмеження. Наприклад, для учнів 3-5 класів навчання повинно розпочатися не пізніше 12 години дня”, — додала Кравчук.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України не буде ініціювати проведення ІФА-тестування для вчителів із 1 вересня поточного року і взагалі знімає з себе відповідальність за здоров’я вчителів та учнів в контексті убезпечення їх від COVID-19, перекладаючи її на місцеві органи влади.