У разі виявлення хворої на COVID-19 дитини школу закривати не будуть - нардеп

“До робочого місця допускають лише тих вчителів, які будуть носити маску. Також буде температурний скринінг і зовнішній огляд”, — сказала Кравчук.

За її словами, якщо у вчителя температура більш ніж 37,2 градуса і є ознаки ГРВІ, то його відправлять додому.

Відповідаючи на питання, чи будуть закривати усю школу у разі виявлення хворої дитини, Кравчук відповіла: “Усю школу — ні, а от клас повністю відправлять на самоізоляцію”.

Також вона зазначила, що усім учням перед початком навчального року не потрібно робити тест на виявлення коронавірусної хвороби. “Ні, ПЛР-тест не потрібно робити загалом усім учням. А довідка — вона стандартна, її можна взяти у вашого сімейного лікаря”, — сказала Кравчук.

З її слів, рішення про графік навчання учнів складає дирекція школи, яка може радитися з батьками, але відповідальність — на управлінцях школи. “Десь може бути кілька змін. Десь класи ділять на групи і чергують навчання у класах, але є певні обмеження. Наприклад, для учнів 3-5 класів навчання повинно розпочатися не пізніше 12 години дня”, — додала Кравчук.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України не буде ініціювати проведення ІФА-тестування для вчителів із 1 вересня поточного року і взагалі знімає з себе відповідальність за здоров’я вчителів та учнів в контексті убезпечення їх від COVID-19, перекладаючи її на місцеві органи влади.