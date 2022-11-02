В Раду подано заявление Чернышева об отставке с поста главы Минрегиона

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"В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А. Н. об отставке с должности министра развития громад и территорий Украины", – написал Мельничук.

Напомним

Как писал УНН, 1 ноября стало известно о возможных перестановках в правительстве. В частности, речь идет об увольнении главы Минрегиона Алексея Чернышева из-за перехода на новую должность.

Отметим, что это сообщение появилось на фоне информации о том, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении с должности главы “Нафтогаза".