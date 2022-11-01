На тлі інформації про відставку Вітренка з "Нафтогазу" нардеп повідомив про можливий перехід очільника Мінрегіону на нову посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про можливі перестановки в уряді, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал нардепа.
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«За моєю інформацією, на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання.
Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду)», - написав Железняк.
Зазначимо, що це повідомлення з’явилася на фоні інформації про те, що Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення з посади голови “Нафтогазу". Подібна інформація, щоправда, з’являється у ЗМІ не вперше. Сам Вітренко поки не коментував інформацію.
Нардеп Железняк також повідомив, що Міністерство регіональної політики можуть реорганізувати.
«Начебто само міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю Кубракову.
Подивимося, чи знову не зміниться позиція», - написав нардеп.
Нагадаємо
Юрій Вітренко був призначений головою НАК «Нафтогаз» 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд призначив Вітренка ще на один рік. З початку вересня 2022 року ширяться розмови про можливу відставку Вітренка.