На тлі інформації про відставку Вітренка з "Нафтогазу" нардеп повідомив про можливий перехід очільника Мінрегіону на нову посаду

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«За моєю інформацією, на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання.

Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду)», - написав Железняк.

Зазначимо, що це повідомлення з’явилася на фоні інформації про те, що Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення з посади голови “Нафтогазу". Подібна інформація, щоправда, з’являється у ЗМІ не вперше. Сам Вітренко поки не коментував інформацію.

Нардеп Железняк також повідомив, що Міністерство регіональної політики можуть реорганізувати.

«Начебто само міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю Кубракову.

Подивимося, чи знову не зміниться позиція», - написав нардеп.

Нагадаємо

Юрій Вітренко був призначений головою НАК «Нафтогаз» 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд призначив Вітренка ще на один рік. З початку вересня 2022 року ширяться розмови про можливу відставку Вітренка.