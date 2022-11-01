Кабмін звільнив Вітренка з посади голови "Нафтогазу"

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“Кабмін звільнив Юрія Вітренка. Новим головою "Нафтогазу", скоріш за все, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку”, – написав Гончаренко.

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Нардеп повідомив, що уряд проголосував одностайно. За його словами, це свідчить про те, що Вітренка зняли “не зовсім через результати, а через політичну волю”.

Нагадаємо

1 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив про можливі перестановки в уряді.

За інформацією нардепа, на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання, яке пов’язане з регіональною політикою. Зокрема, йдеться про звільнення міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду.

Нагадаємо

Юрій Вітренко був призначений головою НАК "Нафтогаз" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд призначив Вітренка ще на один рік. З початку вересня 2022 року ширяться розмови про можливу відставку Вітренка.