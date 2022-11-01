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Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогаза"

Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 253426 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз". Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

“Кабмин уволил Юрия Витренко. Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития”, – написал Гончаренко.

Детали

Нардеп сообщил, что правительство проголосовало единогласно. По его словам, это свидетельствует о том, что Витренко сняли "не совсем из-за результатов, а из-за политической воли".

Напомним

1 ноября народный депутат Ярослав Железняк сообщил о возможных перестановках в правительстве.

По информации нардепа, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос, связанный с региональной политикой. В частности, речь идет об увольнении министра регионального развития Алексея Чернышева в связи с переходом на новую должность.

Напомним

Юрий Витренко был назначен главой НАК "Нафтогаз" 28 апреля 2021 года после увольнения Андрея Коболева. Через год правительство назначило Витренко еще на один год. С начала сентября 2022 года ходят разговоры о возможной отставке Витренко.

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