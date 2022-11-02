У Раду подано заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрована заява Олексія Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України. Про це в Telegram повідомив постійний представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.
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"У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О. М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", – написав Мельничук.
Нагадаємо
Як писав УНН, 1 листопада стало відомо про можливі перестановки в уряді. Зокрема, йдеться про звільнення глави Мінрегіону Олексія Чернишова через перехід на нову посаду.
Зазначимо, що це повідомлення з’явилося на тлі інформації про те, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови “Нафтогазу".