У Раду подано заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону

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"У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О. М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", – написав Мельничук.

Нагадаємо

Як писав УНН, 1 листопада стало відомо про можливі перестановки в уряді. Зокрема, йдеться про звільнення глави Мінрегіону Олексія Чернишова через перехід на нову посаду.

Зазначимо, що це повідомлення з’явилося на тлі інформації про те, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови “Нафтогазу".