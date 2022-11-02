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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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У Раду подано заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону

У Раду подано заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону

Київ • УНН

 • 201817 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрована заява Олексія Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України. Про це в Telegram повідомив постійний представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.

Цитата

"У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О. М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", – написав Мельничук.

Нагадаємо

Як писав УНН, 1 листопада стало відомо про можливі перестановки в уряді. Зокрема, йдеться про звільнення глави Мінрегіону Олексія Чернишова через перехід на нову посаду. 

Зазначимо, що це повідомлення з’явилося на тлі інформації про те, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади голови “Нафтогазу".

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