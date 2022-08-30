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В Раде зарегистрировали законопроект по обеспечению добросовестной конкуренции в энергетической отрасли

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об управлении объектами государственной собственности, предусматривающий обеспечение добросовестной конкуренции в энергетической отрасли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВР.

В Раде зарегистрировали законопроект по обеспечению добросовестной конкуренции в энергетической отрасли

Так, субъектом права законодательной инициативы является Кабмин.

В пояснительной записке сообщается, что цель законопроекта №7712  – это обеспечение добросовестной конкуренции в энергетической отрасли.

Цитата

«Проектом акта предлагается внести изменение в Закон «Об управлении объектами государственной собственности дополнив абзац третьей части пятой его статьи 11 после слов: «Хозяйственными обществами энергетической отрасли» дополнить словами: «единственным акционером которых является государство, а также хозяйственными обществами энергетической отрасли» и установить, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2023», - говорится в пояснительной записке.

Детали

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал, что проектом предлагается распространить на хозяйственные общества энергетической отрасли, единственным акционером которых является государство, норму об уменьшении чистой прибыли, из которой рассчитываются и уплачиваются дивиденды, на сумму целевых средств (объем инвестиционной составляющей), поступивших в составе тарифа и направляются на выполнение инвестиционных проектов, решения по которым принимаются КМУ, и объем возврата кредитных средств (в составе тарифа), которые были заимствованы для финансирования капитальных вложений на строительство (реконструкцию, модернизацию) )объектов согласно соответствующим решениям КМУ.

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