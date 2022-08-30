У Раді зареєстрували законопроект щодо забезпечення добросовісної конкуренції в енергетичній галузі

Так, суб'єктом права законодавчої ініціативи є Кабмін.

В пояснювальній записці повідомляється, що мета законопроекту №7712 – це забезпечення добросовісної конкуренції в енергетичній галузі.

Цитата

«Проектом акта пропонується внести зміну до Закону «Про управління об’єктами державної власності» доповнивши абзац третій частини п’ятої його статті 11 після слів: «Господарськими товариствами енергетичної галузі» доповнити словами: «єдиним акціонером яких є держава, а також господарськими товариствами енергетичної галузі» та встановити, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2023 року», - йдеться в пояснювальній записці.

Деталі

Представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв, що проектом пропонується поширити на господарські товариства енергетичної галузі, єдиним акціонером яких є держава, норму про зменшення чистого прибутку, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди, на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються КМУ, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів згідно з відповідними рішеннями КМУ.

Доповнення

Зеленський анонсував збільшення українського експорту електрики до ЄС.