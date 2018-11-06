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В Раде зарегистрировали постановление о создании ВСК по нападению на Гандзюк

В Раде зарегистрировали постановление о создании ВСК по нападению на Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В парламенте зарегистрирован проект постановления 9262 о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, передает корреспондент УНН.

“Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов (далее — Временная следственная комиссия). Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснение состояния расследование нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов”, — говорится в проекте постановления.

В частности, среди основных задач Временной следственной комиссии: проведение проверки сведений относительно нападений на Гандзюк и других активистов, проведение проверки хода расследования нападений; сбор информации и получения объяснений по этому поводу от лиц, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В состав Временной следственной комиссии предлагается включить 18 человек. Председателем избрать нардепа Борислава Березу (внефракционный), заместителем председателя — нардепа Украины Сергея Алексеева (фракция БПП).

ВСК должна действовать, согласно постановлению, три месяца со дня ее образования.

Как сообщал УНН, Верховной Раде предложили создать временную следственную комиссию по факту смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.

Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.

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