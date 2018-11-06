У Раді зареєстрували постанову про створення ТСК щодо нападу на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У парламенті зареєстровано проект постанови 9262 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, передає кореспондент УНН.
“Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів (далі — Тимчасова слідча комісія). Метою Тимчасової слідчої комісії є перевірка відомостей та з’ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів”, — йдеться у проекті постанови.
Зокрема, серед основних завдань Тимчасової слідчої комісії: проведення перевірки відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших активістів, проведення перевірки ходу розслідування нападів; збір інформації та отримання пояснень з цього приводу від осіб, підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
До складу Тимчасової слідчої комісії пропонується долучити 18 осіб. Головою обрати нардепа Борислава Березу (позафракційний), заступником голови — нардепа України Сергія Алєксєєва (фракція БПП).
ТСК має діяти, згідно з постановою, три місяці з дня її утворення.
Як повідомляв УНН, Верховній Раді запропонували створити тимчасову слідчу комісію за фактом смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк.
Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.