В Раде рассчитывают на создание рабочей группы относительно изменений к регламенту

“В надеюсь, что мы взвешенно подойдем к этому процессу (изменений в регламент — ред.). Я все же надеюсь, что будет создана рабочая группа из руководства фракций разных — как меньшинства, так и большинства — из руководителей соответствующих комитетов, где мы можем разработать соответствующие изменения, чтобы они не будоражили многих людей, общественные организации”, — отметила Кондратюк.

При этом она подчеркнула, что сейчас очень много общественных организаций обращаются к ней из-за беспокойства в связи с изменениями в регламент, которые на этой неделе должны рассматриваться уже во втором недели.

Напомним, на прошлой неделе народные депутаты приняли за основу проект закона № 1039-2 о внесении изменений в статью 116 Регламента о требованиях к предложениям и поправок к законопроекту.