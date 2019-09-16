У Раді розраховують на створення робочої групи щодо змін до регламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Верховній Раді має бути створена робоча група, яка працюватиме над змінами до регламенту роботи парламентарів. Про це повідомила віце-спікер Олена Кондратюк під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“В сподіваюсь, що ми зважено підійдемо до цього процесу (змін до регламенту — ред.). Я все ж таки сподіваюсь, що буде створена робоча група з керівництва фракцій різних — як меншості, так і більшості — з керівників відповідних комітетів, де ми можемо напрацювати відповідні зміни, щоб вони не будоражили багатьох людей, громадські організації”, — зазначила Кондратюк.
При цьому вона наголосила, що наразі дуже багато громадських організацій звертаються до неї через занепокоєння у зв’язку із змінами до регламенту, які цього тижня мають розглядатись уже в другому тижні.
Нагадаємо, минулого тижня народні депутати ухвалили за основу проект закону № 1039-2 про внесення змін до статті 116 Регламенту щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту.