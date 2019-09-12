Нардепи ухвалили за основу законопроект про зміни до Регламенту щодо правок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу проект закону №1039-2 про внесення змін до статті 116 Регламенту щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону №1039-2 про внесення змін до статті 116 Регламенту щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання направлений на підвищення якості підготовки у комітетах Верховної Ради України законопроектів, які готуються до другого читання.
Нагадаємо, сьогодні зранку Верховна Рада включила до порядку денного засідання законопроекти №№ 1039 (з альтернативними 1039-1, 1039-2), 1044 (альтернативний 1044-1), 1035 (1035-1,1035-2), які передбачають зміни до Регламенту Верховної Ради.