Нардепы приняли за основу законопроект об изменениях в Регламент по правкам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты приняли за основу проект закона №1039-2 о внесении изменений в статью 116 Регламента о требованиях к предложениям и поправок к законопроекту. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона №1039-2 о внесении изменений в статью 116 Регламента о требованиях к предложениям и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению направлен на повышение качества подготовки в комитетах Верховной Рады Украины законопроектов, которые готовятся ко второму чтению.
Напомним, сегодня утром Верховная Рада включила в повестку дня заседания законопроекты №№ 1039 (с альтернативными 1039-1, 1039-2), 1044 (альтернативный 1044-1), 1035 (1035-1,1035-2), которые предусматривают изменения в регламент Верховной Рады.