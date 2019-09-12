Рада включила до порядку денного зміни до Регламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного засідання законопроекти №№ 1039 (з альтернативними 1039-1, 1039-2), 1044 (альтернативний 1044-1), 1035 (1035-1,1035-2), які передбачають зміни до Регламенту Верховної Ради. Рішення підтримали відповідно 267, 287 і 257 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Зокрема, до порядку денного включили проект закону №1039 про внесення змін до статті 116 Регламенту щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання.
Окрім того, нардепи розглянуть проект закону №1044 про внесення змін до Регламенту щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом.
Також був включений до порядку денного законопроект №1035 про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів ВР.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 12 вересня планує розглянути у першому читанні проекти законів про відтермінування штрафів за ввезення нерозмитнених автомобілів, зміни до закону про оборону та інші.