Рада включила в повестку дня изменения в Регламент
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня заседания законопроекты №№ 1039 (с альтернативными 1039-1, 1039-2), 1044 (альтернативный 1044-1), 1035 (1035-1,1035-2), которые предусматривают изменения в Регламент Верховной Рады. Решение поддержали соответственно 267, 287 и 257 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
В частности, в повестку дня включили проект закона №1039 о внесении изменений в статью 116 Регламента о требованиях к предложениям и поправках в законопроект, который готовится ко второму чтению.
Кроме того, нардепы рассмотрят проект закона №1044 о внесении изменений в Регламент о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.
Также был включен в повестку дня законопроект №1035 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний комитетов ВР.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 12 сентября планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие.