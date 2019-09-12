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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118112 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109763 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116114 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122734 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149651 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149610 просмотра

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Рада включила в повестку дня изменения в Регламент

Рада включила в повестку дня изменения в Регламент

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня заседания законопроекты №№ 1039 (с альтернативными 1039-1, 1039-2), 1044 (альтернативный 1044-1), 1035 (1035-1,1035-2), которые предусматривают изменения в Регламент Верховной Рады. Решение поддержали соответственно 267, 287 и 257 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

В частности, в повестку дня включили проект закона №1039 о внесении изменений в статью 116 Регламента о требованиях к предложениям и поправках в законопроект, который готовится ко второму чтению.

Кроме того, нардепы рассмотрят проект закона №1044 о внесении изменений в Регламент о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

Также был включен в повестку дня законопроект №1035 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний комитетов ВР.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 12 сентября планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие.

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