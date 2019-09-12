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Рада планує розглянути відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі

Рада планує розглянути відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні у четвер, 12 вересня, планує розглянути у першому читанні проекти законів про відтермінування штрафів за ввезення нерозмитнених автомобілів, зміни до закону про оборону та інші. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу парламенту.

Серед законопроектів, які планується розглянути у першому читанні:

  •  "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави", №1011 і №1011-1;
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України", №1030;
  • "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи", №1082;
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", №№1056, 1056-1.

Окрім того, народні депутати планують розглянути питання про включення до порядку денного пленарного засідання низки законопроектів, які, зокрема, стосуються внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

Також до розгляду заплановані проекти законів, що стосуються фінансування дорожнього господарства, підтримки кінематографії, функціонування судів.

Нагадаємо, Президент Зеленський вніс у ВР законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені авто наприкінці серпня.

Як повідомляв УНН, від 22 серпня в Україні запровадили нові штрафи для "євробляхерів".

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