Відсьогодні діють нові штрафи для "євробляхерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З 22 серпня діятимуть нові штрафні санкції за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.
"З 22 серпня 2019 року запроваджуються нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту", - повідомили у відомстві.
До цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали змогу оформити свої автівки та уникнути таких штрафів. Саме з цієї метою і було відтерміновано до серпня запровадження посиленої адміністративної відповідальності за порушення при ввезенні транспортних засобів, нагадали у ДФС.
За новими правилами, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.
Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.
Окрім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.
Нагадаємо, на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання розглянуть законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі.