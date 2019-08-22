С сегодняшнего дня действуют новые штрафы для "евробляхеров"

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КИЕВ. 22 августа. УНН. С 22 августа будут действовать новые штрафные санкции за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

"С 22 августа 2019 года вводятся новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита", - сообщили в ведомстве.

До этого времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств, напомнили в ГФС.

По новым правилам, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Напомним, на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва рассмотрят законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили.

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