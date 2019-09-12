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Рада планирует рассмотреть отсрочку штрафов за нерастаможенные автомобили

Рада планирует рассмотреть отсрочку штрафов за нерастаможенные автомобили

Киев  •  УНН

 • 11635 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в четверг, 12 сентября, планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу парламента.

Среди законопроектов, которые планируется рассмотреть в первом чтении:

  • "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства", №1011 и №1011-1;
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", №1030;
  • "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы", №1082;
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности", №№1056, 1056-1.

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть вопрос о включении в повестку дня пленарного заседания ряда законопроектов, которые, в частности, касаются внесения изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

Также к рассмотрению запланированы проекты законов, касающиеся финансирования дорожного хозяйства, поддержки кинематографии, функционирования судов.

Напомним, Президент Зеленский внес в ВР законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили в конце августа.

Как сообщал УНН, от 22 августа в Украине ввели новые штрафы для "евробляхеров".

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