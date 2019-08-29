Зеленський вніс у ВР законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені авто
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України, передає УНН.
Так, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України був зареєстрований сьогодні під номером 1030.
Законопроект визначений Президентом як невідкладний. Поки що текст проекту закону на сайті ВР відсутній.
Як повідомляв УНН, очікувалося, що Зеленський внесе законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі для розгляду на першому засіданні Верховної Ради.
Застосування штрафних санкцій планують відкласти на три місяці. За цей час будуть напрацьовані законодавчі ініціативи для врегулювання проблем, які виникають при розмитненні автомобілів, і встановлення пропорційних штрафних санкцій у разі порушення законодавства.
У Міністерстві інфраструктури ініціативу щодо відтермінування штрафів для власників нерозмитнених авто та щодо подальшого законодавчого врегулювання процедури розмитнення підтримали.
Нагадаємо, починаючи з 22 серпня 2019 року почали діяти нові штрафні санкції для "євробляхерів".