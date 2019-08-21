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Мінінфраструктури підтримує ініціативу відтермінування штрафів для "євробляхерів"

Мінінфраструктури підтримує ініціативу відтермінування штрафів для "євробляхерів"

Київ • УНН

 • 9412 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Міністерсві інфрастурктури підтримують ініціативу щодо відтермінування штрафів для власників нерозмитнених авто та щодо подальшого законодавчого врегулювання процедури розмитнення. Про це повідомляється за підсумками міжвідомчої наради у Мінінфрастурктури, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

Сьогодні, 21 серпня 2019 року, відбулась нарада щодо вирішення питань розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацію. Участь у заході взяли заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, голова Державної митної служби Максим Нефьодов, начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій, представники Національної поліції, ДФС та громадськості.

За результатами наради прийнято рішення утворити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій має розробити новий законопроект, що врегулює порядок розмитнення автомобілів. Робочу групу очолюватиме Владислав Криклій.

Заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що Мінінфраструктури підтримує вказані ініціативи та сприятиме їх реалізації.

Нагадаємо, з 22 серпня 2019 року настає адміністративна відповідальність водіїв та власників автомобілів на іноземній реєстрації за їх використання з порушенням митного режиму. Президентом України ініційовано відтермінування запровадження штрафних санкцій.

Як зазначав УНН, на першому засіданні ВРУ розглянуть законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені авто.

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