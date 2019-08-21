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Мининфраструктуры поддерживает инициативу отсрочки штрафов для "евробляхеров"

Мининфраструктуры поддерживает инициативу отсрочки штрафов для "евробляхеров"

Киев  •  УНН

 • 9402 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Министерсва инфрастурктуры поддерживают инициативу касательно отсрочки штрафов для владельцев нерастаможенных авто и по дальнейшему законодательному урегулированию процедуры растаможивания. Об этом сообщается по итогам межведомственного совещания в Мининфрастурктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сегодня, 21 августа 2019 года, состоялось совещание по решению вопросов растаможка автомобилей с иностранной регистрации. Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Крыклий, представители Национальной полиции, ГФС и общественности.

По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должен разработать новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей. Рабочую группу будет возглавлять Владислав Крыклий.

Заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры поддерживает указанные инициативы и способствовать их реализации.

Напомним, с 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Президентом Украины инициирована отсрочка введения штрафных санкций.

Как отмечал УНН, на первом заседании ВРУ рассмотрят законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто.

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