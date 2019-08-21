Із завтрашнього дня почнуть діяти нові штрафи для "євробляхерів"

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Починаючи з 22 серпня діятимуть нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДФС.

"З 22 серпня 2019 року запроваджуються нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту", - йдеться в повідомленні.

В ДФС нагадують, що за новими правилами у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ, розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

"Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація", - зазначається в повідомленні.

Також, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Нагадаємо, у червні 2019 року до бюджету Пенсійного фонду України додатково враховано надходження від митних платежів на суму 6,8 млрд грн.

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