С завтрашнего дня начнут действовать новые штрафы для "евробляхеров"

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Начиная с 22 августа будут действовать новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"С 22 августа 2019 года вводятся новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита", - говорится в сообщении.

В ГФС напоминают, что по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС, размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

"Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация", - отмечается в сообщении.

Также, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Напомним, в июне 2019 года в бюджет Пенсионного фонда Украины дополнительно учтено поступления от таможенных платежей на сумму 6,8 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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