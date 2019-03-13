В Раде продолжили рассмотрение поправок к закону о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается во втором чтении, передает УНН.
О продолжении рассмотрения объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Накануне он объявил, что пленарное заседание в среду начнется с рассмотрения 121 поправки.
Принятие проекта закона №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", как отмечается в пояснительной записке, будет способствовать "согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, консолидации и развитию украинской нации" .
Этот документ, в частности, регулирует вопросы применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, в частности, в образовании и науке.
Действие этого закона не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между людьми.
Он будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий и другое.
Как сообщал УНН, 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.
В Совете Европы призвали ВР отложить принятие языкового закона до выборов.