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В Раде продолжили рассмотрение поправок к закону о языке

В Раде продолжили рассмотрение поправок к закону о языке

Киев  •  УНН

 • 8420 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается во втором чтении, передает УНН.

О продолжении рассмотрения объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Накануне он объявил, что пленарное заседание в среду начнется с рассмотрения 121 поправки.

Принятие проекта закона №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", как отмечается в пояснительной записке, будет способствовать "согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, консолидации и развитию украинской нации" .

Этот документ, в частности, регулирует вопросы применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, в частности, в образовании и науке.

Действие этого закона не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между людьми.

Он будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий и другое.

Как сообщал УНН, 28 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.

В Совете Европы призвали ВР отложить принятие языкового закона до выборов.

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