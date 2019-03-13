У Раді продовжили розгляд поправок до закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу продовжила розгляд поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається у другому читанні, передає УНН.
Про продовження розгляду оголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Напередодні він оголосив, що сесійне засідання у середу розпочнеться із розгляду 121 поправки.
Ухвалення проекту закону №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", як зазначається у пояснювальній записці, сприятиме "злагоді у суспільстві, утвердженню української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, консолідації та розвиткові української нації".
Цей документ, зокрема, урегульовує питання застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя, зокрема, в освіті та науці.
Дія цього закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами.
Він регулюватиме застосування української мови як мови громадянства України, у діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств та інше.
Як повідомляв УНН, 28 лютого Верховна Рада почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.
У Раді Європи закликали ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів.